Miss France 2020 - Thierry Baumann : L'aviez-vous reconnu dans cette publicité ?

Ce samedi 14 décembre 2019, les Français vont avoir une nouvelle représentante. L'élection de Miss France 2020 se tient au Dôme de Marseille et l'actuelle reine de beauté Vaimalama Chaves va devoir rendre sa couronne et son écharpe. Un soulagement pour la belle Polynésienne et une aubaine pour celle qui lui succédera. Comme depuis de nombreuses années, c'est Thierry Baumann qui incitera les téléspectateurs à faire leur choix. Vous avez déjà vu son visage dans une publicité...

N'en déplaise à Geneviève de Fontenay, force est de constater qu'il y a encore des traditions qui perdurent chez Miss France ! C'est chaque année l'occasion de retrouver le populaire animateur Jean-Pierre Foucault, qui co-anime au côté de Sylvie Tellier, de voir de belles robes, de découvrir des coins de France et aussi d'avoir des nouvelles de Thierry Baumann. Pendant le show de TF1, l'homme de 49 ans est en charge d'annoncer aux téléspectateurs les numéros des candidates pour voter. Toujours très élégant en smoking, vous avez aussi pu le voir... en tablier blanc.

En effet, Thierry Baumann n'est pas seulement un atout charme chez Miss France, il est aussi occasionnellement maître-chocolatier ! Les plus attentifs l'auront peut-être reconnu dans une publicité pour la marque de chocolats Lindt alors que nous sommes en pleine période de Noël. Dans cette vidéo, on peut le retrouver en expert des papilles déposant délicatement des amandes sur des chocolats.

Originaire de Grenoble, Thierry Baumann est véritable touche-à-tout ! Il a travaillé sur les émissions Thé ou Café, Comme au cinéma ou encore Hits & Co, on le retrouve en voix off aux Victoires de la Musique et comme acteur dans les séries Alice Nevers, Sous le soleil, Scènes de ménages ainsi que Nina...

Pour rappel, le jury de Miss France 2020 est composé cette année d'Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de football, qui en sera la présidente aux côtés de Mareva Galanter, ex-Miss France 1999, Denis Brogniart, présentateur phare de Koh-Lanta (TF1), les chanteurs Vitaa et Slimane ainsi que l'actrice Laetitia Milot et le chef pâtissier Christophe Michalak.

Thomas Montet