Amandine Pellissard de nouveau enceinte : elle annonce le sexe de son futur bébé, un étonnant test réalisé en direct

C'est peu dire que cette nouvelle est tombée à point nommée pour les époux qui traversaient juste avant une douloureuse épreuve. Car depuis l'annonce de leur reconversion dans le X, ils sont visés par de nombreuses critiques et menaces. Mercredi 12 avril, l'affaire s'est corsée lorsqu'ils ont été convoqués au tribunal suite à une multitude de signalements anonymes. Leurs enfants Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave ont eux-même été entendus. Pour Amandine Pellissard, c'en était trop. "Les signalements font état de maltraitance et disent qu'on exerce notre métier devant nos enfants. Ils disent même qu'on demande à Léo de filmer nos ébats... Je me suis pris la tête avec la juge car il n'y a plus de limites !", a-t-elle déploré.