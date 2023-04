"C'est honteux !" : Amandine Pellissard en larmes après sa convocation au tribunal, sa fille "traumatisée" !

Pour Amandine Pellissard, c'en est trop. "Les signalements font état de maltraitance et disent qu'on exerce notre métier devant nos enfants. Ils disent même qu'on demande à Léo de filmer nos ébats... Je me suis pris la tête avec la juge car il n'y a plus de limites ! On ne touche pas à mes enfants. (...) Tout ça suscite des angoisses et des inquiétudes chez mes enfants qui n'existaient pas avant. C'est pas normal ! On est des citoyens comme les autres, on est des bons parents. Nos enfants sont heureux", a-t-elle expliqué en larmes.

Malgré tout cela, Amandine Pellissard et son mari ne comptent pas arrêter de vendre leur contenu de charme. "On ne fait rien de mal, on ne changera pas notre fusil d'épaule. Je comprends pas... Moi en tant que maman je serais incapable de porter atteinte à un enfant ou à une famille. On va se battre jusqu'au bout mais c'est dégueulasse et fatiguant", a-t-elle conclu. Affaire à suivre...