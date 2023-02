Amandine Pellissard et son mari Alexandre "choqués" : la police intervient chez eux, leurs enfants auditionnés !

Depuis leur reconversion dans le X, Amandine Pellissard et son mari Alexandre sont au coeur de vifs débats et polémiques. Accusés de mettre leurs enfants en danger, les tourtereaux ont été obligés de se justifier à de nombreuses reprises. Mais il y a quelques jours, l'affaire a pris une toute autre tournure. Alors qu'elle était en séjour à Paris avec l'une de ses filles, la mère de famille a reçu un appel de son mari. Au bout du fil, Alexandre est abasourdi : la police est venue frapper à leur porte.

Ce samedi 18 février 2023, les époux ont pris la parole sur Instagram pour expliquer la situation à leurs abonnés. "Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. C'était le lendemain de la Saint-Valentin donc le 15 février. J'étais à Paris avec Léna et Alex avec les autres enfants. Là il m'appelle pour me dire que la police est à la maison ! Il me dit qu'ils veulent emmener les enfants et il me met en haut-parleur donc je m'adresse à l'OPJ et je demande à comprendre", explique-t-elle dans un premier temps. Selon les dires de la mère de famille, "un ou des signalements anonymes" ont été faits à leur encontre. "Des courriers anonymes ont été envoyés au procureur disant que suite à notre reconversion, soit disant qu'on enferme nos enfants à clé dans leurs chambres la nuit !", s'est-elle insurgée.

On a rien à cacher

D'ordinaire très peu bavard, Alexandre a lui aussi voulu faire part de son agacement. "Quand ils sont venus, je leur ai fait visiter toute la maison parce que bien-sûr on a rien à cacher. Je leur ai tout montré même le canapé !", a-t-il lancé. Scandalisée, Amandine Pellissard a regardé, impuissante, ses enfants être auditionnés un à un. "On est vraiment choqués parce que l'OPJ a quand même dit à Alex que ces auditions n'auraient pas eu lieu si on avaient pas été célèbres... Là en fait ce sont juste des haters qui se cachent derrière leurs écrans et qui font des lettres anonymes adressées au procureur de la République !", a-t-elle martelé.

Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase reste pour elle l'audition de ses enfants. "Nos enfants ont été choqués par les questions qu'on leur a posée ! Certes les policiers font leur travail mais il y a un souci. L'OPJ elle-même nous a dit qu'elle avait autre chose à foutre... Comment accorder du crédit aux signalements anonymes après ça ?!", a-t-elle conclu hors d'elle. Heureusement pour la famille, l'affaire a été classée sans suite...