Amandine Pellissard et Alexandre victimes de gros soucis financiers : leur gros sacrifice pour leurs enfants

Amandine Pellissard n'a pas de secrets pour ses abonnés. Le 27 mars 2023, l'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a réalisé un nouveau live Instagram, avec son mari Alexandre. Et elle a fait de tristes confidences sur leur passé.

Si aujourd'hui, Amandine Pellissard et Alexandre ne manquent de rien, notamment grâce à leur reconversion dans le X, cela n'a pas toujours été le cas. Au cours du live, la jeune femme de 36 ans - qui est de nouveau enceinte - a révélé qu'à une époque, Alexandre et elle manquaient d'argent. "À un moment donné, je me suis retrouvée à aller [à l'aide alimentaire] de la Croix-Rouge, avec ma poussette double - que je prenais vide sans enfant - pour aller chercher mes courses, alors que j'étais très enceinte", a-t-elle expliqué comme l'a repéré Télé Loisirs.

On en a passé des fins de mois à en ch***

Cette situation était due au fait qu'Alexandre avait perdu son emploi et qu'elle était en congé pathologique. Elle était enceinte et vivait une grossesse compliquée. "Il y avait le temps de carence de Pôle Emploi et un délai pour que mon dossier soit traité par la Sécurité Sociale aussi... et bien pendant ce temps-là on faisait comment ? On s'est retrouvés un mois sans rien. Alors tu ravales ta fierté et tu vas demander de l'aide", a poursuivi Amandine Pellissard.

A cette période, l'ex-candidate de TF1 et son cher et tendre se sont sacrifiés afin de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils n'ont également pas hésité à demander de l'aide : "Tu vas taper aux portes des assistantes sociales en expliquant ce qui se passe. On avait besoin d'aide pour nourrir nos enfants. Nous, on en était à ne faire qu'un repas par jour, parce qu'il fallait nourrir nos gamins et qu'il était hors de question qu'ils pâtissent de la situation. Et je pense qu'on a fait les choses bien car ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont toujours eu des repas équilibrés dans leurs assiettes. Nous, on s'est beaucoup privés, on en a passé des fins de mois à en ch***, mais vraiment."

Ils en ont bavé donc, mais Amandine Pellissard et Alexandre ont la fierté de se dire qu'ils ont su rebondir depuis.