"Quelque chose la démange en bas": Amandine Pellissard dézinguée par une célèbre animatrice, elle répond et ça fait mal

Ce lundi 20 mars 2023, Jordan De Luxe était de retour pour des inédits de son émission Chez Jordan, sur C8. Ce matin, le présentateur a reçu l'animatrice de 67 ans Brigitte Lahaie. Après avoir révélé qu'elle était en plein divorce avec Patrick, elle s'en est prise à une figure bien connue des fans de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1).

Par le passé, Brigitte Lahaie a tourné dans des films X. Une carrière qu'elle a stoppée en 1980 avant de se tourner vers le métier d'animatrice. Jordan De Luxe n'a pas manqué d'évoquer cette reconversion. Et il en a profité pour en parler d'une autre qui a beaucoup fait parler. Celle d'Amandine Pellissard. Rappelons que la maman de 8 enfants, qui est de nouveau enceinte actuellement, s'est fait connaître dans le docu-réalité de la première chaîne. Elle y partageait son quotidien avec son mari Alexandre et ses bambins. Mais à la suite de soucis avec la manière de faire de la production (contre qui elle a porté plainte), la jeune femme de 36 ans a fait le choix de partir.

Depuis, c'est dans le X qu'Alexandre et elle s'épanouissent. Une nouvelle carrière qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'ils assument malgré les critiques. Et des commentaires négatifs, il y en aura encore. La preuve, Brigitte Lahaie ne l'a pas épargnée lors de son passage dans Chez Jordan. Après que le présentateur lui a expliqué son histoire, car elle ne la connaissait pas, elle a donné son avis.

Honteux !!!

"D'abord d'avoir 8 enfants aujourd'hui, ça laisse penser quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On peut se poser la question de sa maturité psychique et si elle est réellement adulte. Après, pour tourner des films pornos, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la démange en bas", a-t-elle confié. Ce qui a provoqué l'hilarité de Jordan De Luxe. Amandine Pellissard, elle, a moins ri.

En story Instagram, la mère de famille a dévoilé qu'elle avait rapidement contacté Brigitte Lahaie après avoir découvert ses propos. "Le moindre des respects serait de ne pas juger des personnes qui vous sont inconnues. A votre âge, j'imaginais que la bienséance et le respect étaient acquis... Comme quoi, rien ne l'est jamais", lui a-t-elle envoyé. Elle a ensuite partagé une capture d'écran de son message et l'a légendée : "Je me suis permise une petite réponse. Car concernant madame, il y a matière à débattre. Mais le jugement, stop. Honteux !!! (...) Je pense que même avec la réforme des retraites c'est bon, la sienne peut être prise large", s'est-elle indignée.