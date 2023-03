"Ça y est, c'est acté !" : Amandine Pellissard, enceinte, annonce encore une nouvelle de taille, toute la famille impactée !

Mais où les Pellissard s'arrêteront-ils ? Nouveau métier, nouveau bébé et maintenant... nouvelle maison ! Ce samedi 18 mars 2023, Amandine Pellissard et son époux Alexandre sont allés visiter une maison, dans l'objectif d'éventuellement déménager. Sur son compte Instagram, ce même jour, la maman de de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave a fait une grande annonce à ses abonnés.

Assise dans une voiture aux côtés de son mari, celle qui s'est révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL a dévoilé le nouveau projet de leur grande famille en story Instagram. "Comme vous le voyez on est dans la voiture, en route pour aller visiter une maison. On a trop hâte et on espère vraiment que ça va le faire. On sera fixés tout à l'heure. Là on a 1h30 de route à peu près et on vous donnera des nouvelles tout à l'heure quand on aura terminé la visite. Donc là si on prend la maison on aura les clés début mai et on emménagera courant juin car on ne veut pas changer les enfants d'école juste pour un mois... Je pense qu'on déménagera après l'arrêt des notes tout simplement", explique alors la mère de famille. Un peu plus d'une heure plus tard, celle qui s'est récemment embrouillée avec Jean-Pascal Lacoste s'est de nouveau emparée de son téléphone pour annoncer une bonne nouvelle.

C'est vraiment canon !

Toujours face caméra, le couple est apparu radieux. "Bon ça y est on repart et... on déménage !", annoncent-ils, le sourire aux lèvres. "On est trop contents, ça y est c'est acté, on a pris la maison, on l'a bloquée. En fait elle est neuve, elle est en construction donc elle est pas terminée. Mais elle le sera courant mai et nous on va emménager je pense courant juin ! On attend plus que la date exacte pour pouvoir préparer notre déménagement mais on va déjà faire des devis chez les différents déménageurs", explique Amandine Pellissard.

C'est donc une toute nouvelle vie qui se profile à l'horizon pour la célèbre famille, avec tout le confort requis. "C'est vraiment top parce que tout est à côté : les écoles, le collège pour Léna est à 100m, Léo il verra ce qu'il veut faire mais le bus pour Montpellier est juste à côté, enfin, c'est vraiment canon !", s'enthousiasment-ils. Un bonheur qui fait plaisir à voir !