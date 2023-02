Amandine Pellissard reconvertie dans le X et signalée à la police : les graves accusations dont elle fait l'objet

C'est peu dire que leur nouvelle carrière dans le X fait grincer des dents. Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont beau s'enrichir grâce à cette activité, ils essuient d'un autre côté régulièrement de vives critiques. Le couple révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL est même accusé de mettre leurs huit enfants en danger. Et il y a quelques jours, ces accusations ont semble-t-il été prises très au sérieux. En effet, le 15 février dernier, la police s'est rendue au domicile des Pellissard afin de s'assurer que toute la tribu se portait bien.

"Les policiers étaient là pour présenter une convocation en vue d'auditionner nos enfants au commissariat", a expliqué Amandine Pellissard lors d'une interview pour Public, parue ce vendredi 24 février. Et de rapporter : "Ils m'expliquent qu'il y aurait eu un signalement anonyme nous concernant auprès du bureau du procureur. Je doute franchement qu'il s'agisse d'un seul signalement."

Ils étaient seuls et appelés un par un

Les enfants ont donc ensuite été auditionnés par la police, sans la présence d'aucun de leurs parents. "Ils étaient seuls et appelés un par un. On leur a demandé si nous les enfermions à clé dans leurs chambres la nuit ou si nous nous promenions nus devant eux. On a également demandé à notre fils aîné si c'est lui qui filmait nos contenus", a raconté la jeune maman. Des demandes choquantes qui l'a forcée à se défendre auprès de nos confrères : "Que les choses soient claires : jamais au grand jamais, nous n'avons impliqué nos enfants dans notre activité professionnelle. Jamais, nous n'avons enfermé à clé les enfants dans leurs chambres. En revanche, Alexandre et moi, nous nous enfermons lors de nos sessions de tournage."

Ces accusations apparaissent donc aberrantes aux yeux d'Amandine Pellissard, laquelle a néanmoins une petite idée d'où elles peuvent provenir. "J'ai repéré sur un réseau social une page fan de Familles nombreuses, la vie en XXL. Et bien entendu, nous sommes au coeur des discussions. Les intervenants sont souvent des femmes au foyer en mode haters qui n'ont rien d'autre à faire que de nous pourrir la vie par pure jalousie, estime-t-elle. Elles ne supportent pas que notre famille soit célèbre et ait pu évoluer financièrement grâce à notre activité un peu hors-norme."