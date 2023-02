Amandine Pellissard : Son fils Léo attaqué par chroniqueur de TPMP, elle le recadre sèchement

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont de nouveau fait un passage remarqué dans Touche pas à mon poste (C8), le 31 janvier 2023. Accompagnés de leur fils aîné Léo (17 ans), les anciens candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) sont venus régler leurs comptes après avoir découvert les propos des chroniqueurs dans l'émission de Cyril Hanouna la veille. Et la mère de famille en a rajouté une couche en story Instagram.

Amandine Pellissard et Alexandre ont réalisé un reportage pour Jeremstar qui a choqué une grande partie du public. Ils y évoquent sans filtre leur reconversion dans le X. Des images et confidences qui ont choqué la Toile. Et lundi 31 janvier, la plupart des chroniqueurs de Touche pas à mon poste n'ont pas caché leur indignation. Géraldine Maillet a parlé de "non-assistance à personne en danger" en pointant du doigt le fait que leurs huit enfants vont subir les conséquences de leur nouvelle vie, à l'école. Guillaume Genton a parlé d'une situation extrêmement dangereuse ou encore Bernard Montiel a utilisé le terme "maltraitance psychologique". C'est donc très remonté que le couple a fait son arrivée sur le plateau de TPMP lundi, avec Léo, pour répondre.

Si Amandine Pellissard s'en est prise à Géraldine Maillet, Guillaume Genton ou encore Kelly Vedovelli, elle n'a pas eu le temps de régler ses comptes avec Bernard Montiel. C'est donc en story Instagram qu'elle a de nouveau pris la parole, une fois de retour à son hôtel. Les internautes ont tout d'abord pu entendre Léo expliquer qu'il y avait "beaucoup d'aigris" dans Touche pas à mon poste. Alexandre en a rajouté une couche en disant que parfois, ils pouvaient être "méchants, vulgaires et menteurs". Mais il a précisé que d'autres comme Cyril Hanouna, Gilles Verdez ou Benjamin Castaldi étaient respectueux.

En revanche, Amandine Pellissard a souhaité "recadrer Bernard Montiel". La veille, le chroniqueur a souligné qu'Alexandre n'était pas le père de Léo. "Tu es son père, tu l'as adopté légalement. Je voulais quand même toucher un mot à Bernard Montiel. Je trouve qu'en tenant ce genre de discours, soit il ne fait pas son travail journalistique correctement et du coup, il ne connaît pas du tout notre famille. Soit il rend illégitime les parents adoptants. Tu n'es peut-être pas son père biologique, mais tu l'as adopté. Tu es son père, tu l'élèves depuis qu'il a trois ans. C'est honteux de dire ça", a-t-elle regretté. Et d'ajouter que c'est une situation qui a peiné Léo.