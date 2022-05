Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Le diagnostic d'un neuropédiatre sur les retards de ses enfants

Pas facile tous les jours d'être Amandine Pellissard. Après avoir été harcelée par de dangereux haters sur les réseaux sociaux et même avoir reçu des menaces de mort envers sa famille, la maman de huit enfants a confié avoir des problèmes avec plusieurs de ses enfants qui auraient des difficultés de développement. Le 13 mai 2022, la candidate de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL a ainsi annoncé qu'elle avait rendez-vous avec un neuropédiatre pour deux de ses fils : Charles et Hector.

"Rien à dire en tout cas sur la prise en charge. Le médecin était top, mais par rapport aux garçons, ce qu'il en ressort [...] c'est qu'il y a, effectivement, un retard de langage [...] et aussi quelques petits soucis de motricité fine", a-t-elle confié à la sortie de ce rendez-vous médical précisant que "Charles a plus de mal à rester concentré longtemps sur une tâche". Chose étonnante pour la maman, "le fait que les deux frères soient touchés par ce même trouble, à peu près au même âge, parce qu'ils n'ont qu'un an d'écart.(...) Là, pour le médecin, il faut explorer la piste génétique, [à cause du] fait que plusieurs de nos enfants ont présenté ces mêmes troubles et retards, au même âge."

De même, sa fille Lena a souffert également de troubles d'apprentissage lorsqu'elle était en en petite section de maternelle. Si la petite fille est maintenant une vraie "pipelette", à l'époque "elle ne parlait quasi-pas" et "avait très peu de vocabulaire" selon Amandine qui révèle qu'elle avait été suivie par un orthophoniste de ses 4 à ses 6 ans.

"Quand on vous dit que votre enfant n'est pas comme les autres, c'est toujours compliqué, même si, effectivement, il y a plus grave, ça fait toujours de la peine qu'on vous dise qu'il y a un problème de santé ou de développement !", a-t-elle confié, tout en ajoutant qu'elle allait "accompagner ses enfants" du mieux qu'elle le pourrait. "Forcément, c'est un peu anxiogène ces petits problèmes. Ça fait mal au coeur de voir ses bébés avoir ces problématiques, alors qu'ils sont tellement solaires, bien dans leurs baskets, heureux de tout ce qu'ils entreprennent, de ce qu'on leur propose, d'aller à l'école, de jouer avec leurs frères et soeurs...", a-t-elle expliqué.