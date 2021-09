Amandine Pellissard (Familles nombreuses), sa fille aux urgences : traumatisme crânien et grosse frayeur...

Grosse frayeur jeudi 16 septembre 2021 pour un maman de Familles nombreuses, la vie en XXL. La star de l'émission de TF1 a craint le pire pour l'une de ses filles... C'est sur Instagram qu'Amandine Pellissard raconte cette mésaventure, entre une chute à l'école, des symptômes inquiétants et un passage à l'hôpital !

"Aux urgences depuis 17h... Léna a fait une chute à l'école, sa maîtresse nous a demandé de venir la chercher à 16h car elle s'est cogné la tête, lance la jeune maman de huit enfants, âgés de 1 à 15 ans. À 16h45, elle a été prise de vomissements. Nous sommes donc parties aussitôt aux urgences. Je vous donne des nouvelles dès que possible." Ces quelques mots publiés en story sur Instagram ont beaucoup inquiétés les internautes...

Finalement, rien de bien grave pour la petite Léna ! En effet, la fillette prend la pose à l'hôpital avec sa chère maman qui en profite pour rassurer. "Plus de peur que de mal. On la garde à la maison pour la surveiller les prochaines 24h. En tout cas RAS [NDLR : Rien à signaler]. Tout va bien", déclare la star de Familles nombreuses, la vie en XXL. Et de partager les conclusions des médecins : "Bilan, un 'léger' traumatisme crânien pour Léna, d'où les vomissements et maux de tête. Mais le bilan neurologique est ok. On rentre à la maison, merci pour vos gentils messages à l'égard de ma bichette." Ouf ! Léna va bien, ou presque.

Rappelons que ces derniers mois, Amandine Pellissard s'est malheureusement trop de fois retrouvée aux urgences. Fin août, c'est pour sa petite Alina qu'elle avait dû foncer à l'hôpital à cause d'une forte fièvre. La semaine précédente, son mari Alexandre avait déjà fini "sur un brancard" à cause d'un gros coup de stress à propos du vaccin. Des petits incidents auxquels s'ajoute une terrible épreuve, celle d'une fausse couche... En juillet dernier, alors qu'elle était enceinte d'un neuvième enfant, elle révélait avoir perdu son bébé à cause "d'une anomalie placentaire". Mais elle n'abandonne pas pour autant son envie de pouponner à nouveau, ce neuvième bébé est déjà "dans [son] coeur", comme elle le confiait sur les réseaux sociaux.