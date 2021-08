Familles nombreuses, la fille d'Amandine Pellissard aux urgences : "On a bien flippé"

C'est le visage fatigué qu'Amandine Pellissard, la mère de huit enfants au casting de Familles nombreuses, la vie en XXL, est apparue en story de son compte Instagram le 31 août 2021. Alors que sa famille est en vacances dans le Sud de la France, elle a fait savoir que sa précédente nuit a été synonyme d'angoisse et d'hospitalisation.

"Nuit un peu compliquée et agitée. On a fini à l'hôpital, aux urgences de Sète, à 2h du matin car Alina s'est réveillée avec une forte fièvre. Elle se plaignait de douleurs abdominales en bas à droite et avait fortement envie de vomir", a-t-elle expliqué. Soupçonnant une appendicite, Amandine Pellissard et son mari (qui lui-même a eu des petits soucis récemment), ont décidé d'appeler le 15.

Elle explique ensuite : "Les pompiers l'emmènent à l'hôpital de Sète et finalement, après avoir passé toute la nuit aux urgences, à 6h du matin, Alex et Alina ont pu sortir de l'hôpital pour rentrer à la maison." Le diagnostic n'a pas été révélé par la mère de famille qui a néanmoins précisé que sa fille n'a rien eu de grave. Et de conclure : "Heureusement je lui ai donné du paracétamol pour la fièvre. On a bien flippé, la nuit a bien été compliquée."

C'est tout l'été de la famille Pellissard qui a été compliqué. Entre cette frayeur nocturne, le moment de folie de son mari et la fausse couche d'Amandine qui a annoncé en juillet avoir vu sa neuvième grossesse finir de façon tragique, le clan tente de vivre des jours heureux pendant les derniers jours de vacances. D'ailleurs, la maman a annoncé que ses enfants reprendront l'école un peu après leurs camarades, soit lundi 6 septembre 2021.