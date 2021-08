Amber Rose trompée par Alexander Edwards avec 12 femmes : elle règle ses comptes

Amber Rose est complètement perdue. La mannequin et star de télévision de 37 ans a fait une longue déclaration via son compte Instagram, mercredi 18 août. En story, l'ancienne compagne de Wiz Khalifa a confié que son actuel conjoint, Alexander Edwards, l'aurait trompée avec douze femmes ! "Je n'en peux plus d'être trompée et embarrassée. Vous toutes, vous pouvez l'avoir ! Vous saviez toutes qu'il était en couple et qu'il a un enfant (...) j'ai vu les textos et messages privés", lance la jeune femme.

Amber Rose, féministe connue pour ses tenues sexy, n'a pas apprécié ce manque de solidarité entre femmes. "Je ne peux pas être la seule à me battre pour ma famille. J'ai été si loyale et transparente mais je n'ai rien reçu en retour", déplore-t-elle sur le réseau social.

L'ex de Kanye West a beau être remontée contre ses jeunes demoiselles dont elle connaît apparemment l'identité, elle a promis de ne pas se venger. "Je ne donnerai jamais leurs noms, ce n'est pas mon genre de briser des vies mais vous savez tous ce que vous êtes...Tout comme lui", écrit-elle, préférant rester polie.

Face à cette trahison de la part de son partenaire, le producteur de musique Alexander Edwards (ou AE), la jolie blonde a décidé de faire le ménage dans son entourage. "Mon enragée et narcissique mère peut également foutre le camp de ma vie", peut-on lire.

La maman de Sebastian et Slash Electric (8 ans et 21 mois), a conclu par un message alarmant, qui en dit long sur son état actuel. "J'en ai marre d'être mentalement et émotionnellement abusée par des personnes que j'aime. J'ai souffert en silence pendant longtemps, je n'en peux plus". Le principal intéressé n'a pas encore réagi aux accusations de sa conjointe.