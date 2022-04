Ambre Dol (Familles nombreuses) : La naissance de son fils Joaquim précédée d'un terrible drame

Samedi 9 avril 2022 était un jour tout particulier pour la famille Dol. Cette journée était marquée par le quatrième anniversaire de Joaquim ! Maman de cinq enfants, Ambre Dol trouve beaucoup de sens à cette naissance en particulier. Et pour cause, Joaquim est le premier bébé qu'elle a eu avec son mari Alexandre, deux ans avant l'arrivée de leur fille Winona. L'infirmière et sapeur-pompier et le technicien de 33 ans ont ainsi officiellement formé une famille recomposée à ce moment-là. Car la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL avait déjà accueilli trois enfants avant de rencontrer Alexandre, Jade (13 ans), Maëlys (11 ans) et Lizandro (6 ans), tous nés d'une précédent relation.

C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'Ambre a rendu hommage à son fils Joaquim et l'a remercié pour avoir unifier leur clan. "Happy birthday JOAQUIM ! 4 ans que tu es venu souder cette famille recomposée... 4 ans que tu as uni cette famille par le premier battement de ton coeur. Nous ne savions pas encore le bonheur que tu allais nous apporter. Nous ne savions pas encore à quel point nous allions tous les 5 t'aimer", lit-on sur son compte Instagram, en légende de plusieurs photos le dévoilant bébé.

La naissance de Joaquim renvoie également à un souvenir douloureux. En effet, Ambre Dol a vécu un drame juste avant l'arrivée de son fils dans sa vie, à savoir la perte de sa mère, la grand-mère de Joaquim. Impossible alors de ne pas l'évoquer à travers sa publication. "Trois semaines avant que tu arrives, ta mamie s'est envolée mais avant cela elle a déposé mainte et mainte caresses sur ce ventre qui vous séparait... je suis persuadée encore aujourd'hui qu'elle y a transmis toute la force et l'amour qu'elle aurait tellement voulu te donner", pense-t-elle tendrement.

La maman populaire de TF1 a conclu son post en se montrant reconnaissante pour son fils, au "rôle de ciment" au sein de la famille.