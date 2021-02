Amel Bent, sa féminité retrouvée grâce à The Voice : "Je m'étais un peu oubliée..."

Depuis quatre ans maintenant, Amel Bent a retrouvé sa place dans le paysage audiovisuel. La chanteuse révélée dans Nouvelle Star en 2004 a beau avoir percé dans le milieu de la musique avec ses premiers albums, elle a traversé un passage à vide lorsqu'elle est devenue maman pour la première fois avec la naissance de sa fille aînée Sofia, en février 2016. En octobre 2017, elle et son mari Patrick Antonelli ont enchaîné avec l'arrivée d'un deuxième enfant, Hana. Comblée dans sa vie privée, Amel Bent a retrouvé le plaisir d'exercer son métier d'artiste qu'en rejoignant les équipes de The Voice Kids puis de The Voice. Et le télé-crochet de TF1 lui aura apporté bien plus qu'elle ne l'aurait espéré.

"Je l'ai su dès mon premier The Voice Kids. À l'époque, je sortais de deux grossesses, j'avais très envie de revenir et je ne savais pas comment. Depuis cinq ans, j'assimile ma renaissance d'artiste et de femme à ma participation à l'émission. Moi qui m'étais un peu oubliée, The Voice, ça a été mon retour à la féminité, peut-être même une féminité que je n'assumais pas avant. On ne peut pas sortir indemne d'une émission comme celle-ci car elle fait bouger les lignes à l'intérieur de soi", a-t-elle confié dans le nouveau numéro du magazine Télé Star.

Et il est vrai qu'à chacune de ses apparitions dans The Voice, Amel Bent bluffe avec ses looks tous plus stylés les uns que les autres, et surtout avec sa silhouette très amincie. La chanteuse prouve alors qu'elle prend beaucoup de plaisir à s'apprêter pour les caméras, mais surtout pour elle. Et ce n'est pas le fait de se retrouver qu'avec des coachs hommes qui la fera reculer. "Je suis la seule à mettre des robes mais je ne me sens pas en minorité. Ce que je ressens ce sont les vibrations des uns et des autres qui dépassent largement l'âge ou le sexe", a-t-elle estimé.

L'intégralité de l'interview d'Amel Bent est à retrouver dans le dernier numéro de Télé Star paru le 13 février 2021 en kiosques.