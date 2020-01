Amel Bent glamour en velours dans The Voice : le prix de sa tenue révélé

Samedi soir, The Voice était de retour sur TF1 pour le lancement de la neuvième saison. La compétition a démarré fort avec les prestations exceptionnelles des talents en lice. Face aux coachs - Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo -, ces derniers ont donné de l'émotion, de la surprise et de la voix sur la scène, à l'image de Maria Doyle, une chanteuse mal voyante, ou encore Sam et Alexia, un jeune couple qui a séduit l'assemblée. En outre, c'est le look d'Amel Bent qui a fait sensation.

La chanteuse de 34 ans a tenu à être impeccable pour les auditions à l'aveugle et pour son entrée dans la cour des grand, elle qui a déjà fait ses preuves dans la version Kids. Ainsi, elle a opté pour une robe longue en velours bordeaux à épaules dénudées, laquelle était assez moulante pour mettre en valeur ses jolies formes. Signée du créateur Alexandre Vauthier, cette tenue est d'une valeur de 1566 euros. Pour compléter ce look digne des red carpets, Amel Bent a craqué pour une paire de talons Yves Saint Laurent. Prix : 890 euros. C'est le très bien informé compte Instagram "amel.mode" qui a livré tous les détails.

Amel Bent donne ainsi le ton de la saison et promet certainement d'autres looks exceptionnels une fois les auditions à l'aveugle terminées. La jeune maman de Sofia et Hana se révèlera sans doute comme une rivale de taille pour Jenifer, qui a ébloui auparavant avec une multitude d'apparitions stylées dans The Voice. Côté compétition, Amel Bent a su recruter deux premiers talents dans son équipe, Alexia et Toni, pour qui elle s'est farouchement battue.