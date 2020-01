Jenifer, sa garde-robe ultralookée et ultraluxe dans The Voice

La fin de l'année 2019 touche à sa fin et elle aura été très prolifique pour Jenifer. Chanteuse, actrice, jurée dans The Voice, elle a multiplié les projets. En effet, on a pu la voir à la télévision dans la mini-série de TF1 Le temps est assassin alors qu'elle sillonnait les routes de France dans la cadre de sa tournée. En outre, elle a repris son rôle de coach dans les télé-crochets The Voice et The Voice Kids. Et chacune de ses apparitions sur le petit écran lui a donné l'occasion de s'amuser avec la mode. Il faut dire que depuis qu'elle a remporté la Star Academy en 2001, Jenifer a vraiment su trouver son style. Mais pour copier ses looks, il faudra tout de même mettre la main au porte-monnaie car elle a fait exploser les compteurs ! Purepeople.com vous propose de découvrir ou de redécouvrir ses tenues incroyables et hors de prix avec lesquelles elle a ébloui les téléspectateurs.

On commence avec le lancement de la saison 8 de The Voice en février dernier. Pour les auditions à l'aveugle, Jenifer démarrait fort avec une robe transparente à sequins. Un modèle baptisé Black Blossom et signé Paco Rabanne qui n'est plus disponible à la vente mais son prix était de 990 euros.