Jenifer sublime en costume à fleurs dans The Voice Kids : le prix de sa tenue !

Pour la grande finale de The Voice Kids le 25 octobre 2019, Jenifer a choisi un ensemble liberty très chic griffé de la prestigieuse marque Paco Rabanne. Son look était composé d'une veste et d'un pantalon en velours à fleurs. Le prix de ce look haute couture est de 1680 euros (la veste tailleur est disponible à 990 euros et le pantalon à 690 euros). Un style qui mélange le style baroque et l'esprit bohème à la perfection.

Lors de cette finale, Jenifer avait encore deux protégés en lice : Natihei (8 ans) et Lilou (14 ans). L'un a interprété le titre I'll never love again de Lady Gaga tandis que l'autre a chanté le tube Fragile de Soprano. Pour le tour final, la coach de 36 ans a accompagné Natihei sur la chanson Est-ce que tu m'aimes ? de Gims.

De son côté, Amel Bent avait également deux talents dans son équipe : Ali (12 ans) et Soan (11 ans). Soprano a soutenu ses protégés Talima (12 ans) et Philippe (15 ans). Enfin, Patrick Fiori a coaché Antonia (10 ans) et Manon (15 ans).

Pour cette finale, les animateurs Nikos Aliagas et Karine Ferri ont accueilli Florent Pagny, qui avait le rôle de Super Coach. L'interprète de la chanson Savoir Aimer a ainsi pu commenter toutes les prestations des candidats et leur donner de précieux conseils.

À l'issue du show, c'est finalement Soan, de l'équipe d'Amel Bent, qui a remporté cette grande compétition ! C'est le premier garçon à gagner l'émission The Voice Kids. Il avait interprété les titres SOS d'un Terrien en détresse de Daniel Balavoine et We are the world en duo avec sa coach Amel Bent. L'interprète de Ma Philosophie a par ailleurs annoncé qu'elle quittait The Voice Kids et qu'elle serait remplacée l'année prochaine par Kendji Girac. La coach a ainsi pu terminer en beauté son aventure au sein de The Voice Kids !