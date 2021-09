Amelia et Eliza Spencer omniprésentes : les cousines de William et Harry sortent de l'ombre

Dans la famille Spencer, place désormais aux jumelles Eliza et Amelia ! Le 26 septembre 2021, les jumelles de 29 ans ont fait une apparition remarquée à la Fashion Week de Milan, en prenant place au premier rang du défilé Luisa Spagnoli. Les filles de Charles Spencer, le frère de Lady Diana, multiplient les sorties aux quatre coins de l'Europe en ce début d'automne.

La même crinière blonde, les mêmes yeux bleus habillés d'un trait d'eye liner, des tenues noires assorties et le même sac à main au bras : Eliza et Amelia jouent sans complexe sur leur gémellité en posant bras dessus bras dessous devant les photographes. Le 23 septembre déjà, les cousines des princes William et Harry s'étaient illustrées au défilé Alberta Ferretti. C'était d'ailleurs habillées de robes de soirée de cette même marque qu'elles avaient foulé le tapis rouge de la Mostra de Venise le 1er septembre dernier (voir diaporama).

Eliza et Amelia Spencer sont les filles du comte Spencer et du mannequin Victoria Lockwood. Elles ont pour grande soeur Lady Kitty Spencer (30 ans) et un petit frère baptisé Louis (27 ans), qui sera l'héritier du titre de comte Spencer. Des remariages successifs de leur père, les jumelles ont d'autres demi-frère et soeurs : l'Honorable Edmund et Lady Lara (17 et 15 ans), mais aussi Lady Charlotte (9 ans).

Jusqu'à il y a peu, seule Kitty Spencer occupait la scène médiatique et ce, depuis son apparition largement médiatisée au mariage du prince Harry et Meghan Markle en 2018. Sa ressemblance avec sa défunte tante Lady Di avait alors fait grand bruit. Désormais, elle se partage l'attention des médias avec ses jeunes soeurs, manifestement bien décidées à se faire une place de choix sous les feux des projecteurs.