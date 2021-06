Amélie Etasse (Scènes de ménages) maman : allaitement, kilos de grossesse... franches confidences

Amélie Etasse est devenue maman en août dernier, d'un petit garçon prénommé Vasco, fruit de son histoire d'amour avec son compagnon Clément Séjourné. Un accouchement qui s'était fait dans des conditions particulières, en pleine pandémie de coronavirus, avec un masque sur le visage... Depuis, tout va mieux et l'actrice donne de ses nouvelles.

Interrogée par Magic Maman, l'interprète de Camille dans la série Scènes de ménages a expliqué comment elle gère désormais sa vie de maman et de comédienne. "J'ai repris les tournages 6 semaines après avoir accouché, j'avais également ça en priorité. Et je suis contente de l'avoir fait car ça a permis à mon compagnon de prendre le relais. On s'est partagé les tâches. Ça m'a permis de me rendre compte que je ne suis pas que maman. Ils ont été très cool au travail (...) Ça a été un beau défi mais le pitchoune a bien supporté", a-t-elle raconté. Et la comédienne d'ajouter qu'elle avait entamé l'allaitement de son bébé jusqu'à la reprise des tournages avant de passer en allaitement mixte. "J'aurai adoré continuer, mais ce n'est pas grave, je suis très contente d'avoir laissé la place à mon compagnon, ravie de donner le biberon. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris pendant cette grossesse, c'est de ne pas trop prévoir car ça ne fonctionne pas comme ça", dit-elle.