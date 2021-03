Amélie Etasse (Scènes de ménages) maman : accouchement "particulier" et prénom du bébé, rares confidences

A l'arrivée, Amélie Etasse et son amoureux n'ont pas regretté une seule seconde ce choix de prénom qui devrait différencier leur petit garçon sur les bancs de l'école. "Nous avions bien deux ou trois autres idées en tête, mais quand notre pitchoune est arrivé, on s'est regardés et on s'est dit 'c'est bon'", a ajouté l'interprète de Camille dans la série de M6. Quant à l'accouchement, il a été vécu étrangement par l'actrice. Et pour cause : il a eu lieu en pleine pandémie de coronavirus. "Il s'est très bien passé même si j'étais masquée, ce qui reste très particulier et nous offre nos premières photos bien loin de celles qu'on avait imaginé", a-t-elle relaté.