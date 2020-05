Amélie Nothomb brise le silence après la mort de son père, la vérité rétablie

C'était l'occasion de lever le voile sur les détails entourant le décès de son père Patrick Nothomb, alors qu'un imbroglio s'était formé à propos de la cause de sa mort : le coronavirus avait d'abord été évoqué avant d'être démenti... La romancière Amélie Nothomb a révélé qu'il s'agissait d'un cancer. Elle a pris sa plume pour lui rendre hommage.

C'est auprès de France Inter, vendredi 8 mai 2020, que la romancière belge qui réside à Paris une grande partie de l'année a publié une lettre touchante pour saluer la mémoire de son regretté papa, l'ancien diplomate Patrick Nothomb. Ce dernier est mort en mars 2020 à 83 ans. Elle écrit : "Le 17 mars, à 23h30, tu as décidé de partir. Je respecte ta décision. Je te comprends : tu as choisi de mourir chez toi, dans les bras de Maman. Quand j'écris que tu as choisi de mourir, je ne parle pas d'euthanasie, même si ce sujet ne me choque pas. Je pense que tu souffrais profondément du cancer qui te rongeait, que la mort s'est présentée à toi et que tu l'as acceptée, comme on accepte la délivrance."

Amélie Nothomb, auteure adorée des lecteurs ayant notamment cartonné avec son livre Stupeur et Tremblements inspiré de sa vie de fille de diplomate en Asie, poursuit : "Je t'écris une lettre. Tu écrivais beaucoup de lettres, plus remarquables les unes que les autres. La dernière lettre que tu aies écrite de ton vivant, c'était le 11 mars, six jours avant ta mort. Tu l'avais adressée à l'auteur Stéphanie Hochet, dont tu admirais à raison le travail. Tu venais de lire son nouveau roman, Pacifique, le dernier livre qui t'ait enthousiasmé. (...) Grand connaisseur du Japon, tu lui disais qu'elle avait admirablement compris ce pays. Tu terminais en lui assurant que tu parlerais de son livre autour de toi. Hélas, tu n'en as pas eu le temps. Alors, je transmets."

Bouleversée par la mort de son papa, qui laisse derrière lui trois enfants, Amélie Nothomb a conclu par quelques mots poignants : "Le confinement, pour moi, c'est ton départ. Je refuse que ce soit ton absence. La mort n'est pas la cessation de l'amour."

Pour rappel, Patrick Nothomb avait mené une brillante carrière de diplomate en Asie : en Birmanie, en Thaïlande et plus longuement au Japon (1988-1997). Il y avait précédemment été consul général à Osaka (1968-72).