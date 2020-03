Amélie Nothomb en deuil : son père est mort du coronavirus

C'est une terrible nouvelle pour la romancière Amélie Nothomb : son père, l'ancien diplomate belge - depuis 2012, il avait aussi la nationalité luxembourgeoise - Patrick Nothomb, est mort. Une triste information relatée mercredi 18 mars 2020 par l'AFP, qui cite une source officielle. Âgé de 83 ans, il a succombé à une contamination au coronavirus. Patrick Nothomb faisait malheureusement partie, du fait de son âge avancé, des populations à risque.

Selon l'AFP, c'est l'ambassade de Belgique en Thaïlande qui a annoncé sur sa page Facebook que l'ancien ambassadeur était "l'une des victimes belges du Covid-19". Cette ambassade était chère au coeur de Patrick Nothomb puisqu'il y avait été en poste de 1985 à 1988. Les membres de l'ambassade ont exprimé leur "profonde tristesse" et présenté leurs condoléances à "son épouse, ses enfants André, Juliette [elle aussi écrivaine et chroniqueuse littéraire, NDLR] et Amélie, et ses petits-enfants".

Patrick Nothomb avait derrière lui une longue carrière de diplomate, entamée à partir des années 1960 après avoir été fait docteur en droit de l'Université catholique de Louvain. Il a notamment été ambassadeur de Belgique dans plusieurs pays d'Asie : en Birmanie, en Thaïlande et plus longuement au Japon (1988-1997). Il y avait précédemment été consul général à Osaka (1968-72). C'est d'ailleurs lorsqu'il avait installé son clan au pays du Soleil levant qu'il allait sans le savoir offrir à sa célèbre fille Amélie Nothomb de l'inspiration pour ses récits...

La romancière de 53 ans, qui s'est installée de longue date en France, avait notamment eu un succès fou avec son livre Stupeur et tremblements, dans lequel elle mettait en scène son double, alors en proie au déracinement et devant jongler avec les codes inconnus d'une terre très différente de la sienne. Un livre, récompensé du Grand prix du roman de l'Académie française, également adapté au cinéma. Le livre Biographie de la faim avait aussi été alimenté par sa jeunesse, comme fille de diplomate.

A date, le bilan du Covid-19 en Belgique se monte à 1486 contaminations officielles et 14 décès. Le pays a lui aussi pris des mesures de confinement.