Amir, en deuil : "J'ai vécu un drame familial"

Le chanteur poursuit ensuite ses confidences : "Je crois qu'au travers de cette douleur qui a marqué la période Covid et la période de confinement, parce que c'est arrivé à cause de ça et pendant cette période, j'en suis ressorti très très renforcé avec une volonté plus que jamais de vivre et de sentir chaque instant que m'offre la vie et de la partager aussi." Ainsi apprend-on que son oncle Gérard fait partie des nombreuses victimes du coronavirus.

Nul doute que sa femme la belle Lital lui a apporté le soutien dont il avait besoin. Marié depuis six ans, le couple est toujours aussi amoureux. Récemment, le chanteur qui a suivi des études de dentisterie a offert un détartrage à sa femme. Un moment drôle mais stressant pour elle, dévoilé sur Instagram.