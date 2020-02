Amy Schumer essaie désespérément de faire un enfant : son point sur sa FIV

Amy Schumer essaie désespérément de faire un deuxième enfant et elle partage régulièrement ses difficultés et sa douleur sur Instagram. Pas échaudée par sa première grossesse éreintante, la star de Crazy Amy a décidé de remettre ça avec son mari Chris Fischer. Son "royal baby" est né en mai dernier, un petit garçon prénommé Gene Attell Fischer, et depuis, le couple essaie de recommencer. Mais ça ne se passe, hélas, pas aussi bien que prévu et Amy Schumer, 38 ans, s'en est remise aux mains de la médecine. En plein parcours de fécondation in vitro, elle rencontre de nombreux obstacles.

Sur les réseaux sociaux, elle a posté une photo d'elle et en a profité pour faire un point sur ses tentatives pour tomber enceinte. "Ils ont récupéré 35 ovules, pas mal pour une vieille fille, commence la comédienne, puis en ont fécondé 26. De là, nous avons pu avoir un embryon normal."

Elle a par la suite remercié toutes les personnes qui ont témoigné d'expériences similaires. En effet, elle a noté son numéro de téléphone sur son compte Instagram afin que des femmes traversant la même épreuve puissent la contacter.

"Tant de femmes subissent de nombreuses FIV, qui sont douloureuses et exténuantes mentalement. J'ai entendu des centaines de femmes témoigner de leurs fausses couches et de leurs difficultés, mais aussi des histoires qui donnent de l'espoir où des femmes parlent de FIV qui aboutissent. C'est très encourageant. Merci." Amy Schumer, portée par cet élan de solidarité, veut "envoyer son amour et sa force à toutes les guerrières" qui sont contraintes de faire appel à ce procédé.

Amy Schumer et le chef Chris Fischer se sont mariés le 13 février 2018 à Malibu. En octobre, la star du film I Feel Pretty annonçait sa grossesse. Dans son dernier spectacle, Growing, disponible sur Netflix, elle racontait sa première grossesse compliquée – marquée par une hospitalisation et une hyperémèse gravidique.