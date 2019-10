Anaïs Camizuli accusée d'être une mauvaise mère : Sa réponse aux "débiles"

Le 25 juillet 2019, Anaïs Camizuli a accouché de sa petite fille Kessi. Une naissance qu'elle a rapidement annoncée à ses fans sur les réseaux sociaux. Depuis, la gagnante de Secret Story 7 (2013) se fait un peu plus discrète. Elle souhaite tout de même partager quelques moments privilégiés en compagnie de sa fille, ce qui peut parfois attirer des internautes malveillants.

Lundi 30 septembre 2019, la jeune maman de 31 ans a révélé à ses abonnés Instagram que sa merveille avait passé sa première nuit seule dans sa chambre. Une grosse fierté pour Anaïs Camizuli et son époux Sultan. Mais certains ont jugé bon de lui reprocher d'avoir dormi loin de sa fille, des commentaires qui ont en toute logique excédé la meilleure amie d'Eddy Flow. Le soir même, elle a donc tenu à dire le fond de sa pensée, en story.

"J'ai supprimé ma photo Insta parce que je vais avoir une rechute et insulter certaines sur dix générations", a tout d'abord écrit Anaïs Camizuli. Elle a ensuite pris la parole pour dire que les personnes qui l'ont accusée d'être une mauvaise maman lui faisaient "pitié". "J'ai supprimé la photo parce qu'après, je ne contrôle plus mes doigts. Et je risque d'avoir de grosses rechutes. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. De me dire que laisser ma fille de 2 mois laisser dormir dans sa chambre ce n'est pas bien et que je suis une mauvaise mère, vous avez cru quoi, bande de débiles ? Vous avez cru que j'ai mis ma fille dans la chambre, j'ai fermé la porte, je suis allée prendre un lexomil et je suis allée dormir ? Mais vous réfléchissez deux minutes, en fait ?", a poursuivi l'ancienne candidate de télé-réalité.

Une fois sa colère passée, Anaïs Camizuli a préféré rire de la situation avec son mari. "Ma vie, je viens de faire à manger et j'ai ouvert le four. Du coup, la chaleur est sortie. Ce n'est pas bon pour Kessi, non ? Il va faire trop chaud. Je ne peux plus cuisiner, m***e", a ironisé la Marseillaise. Elle a ensuite remercié tous ceux qui l'ont soutenue dans son choix.