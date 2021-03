Andy Murray papa pour la 4e fois : son épouse Kim Sears, enceinte en secret, a accouché

La bonne nouvelle de cette fin de semaine concerne Andy Murray ! Le tennisman britannique (écossais) et son épouse Kim Sears sont parents d'un quatrième enfant. Cette dernière a accouché, un heureux événement qui prive Murray de compétition...

L'info vient des médias britanniques. Ils ont annoncé l'accouchement de Kim Sears, l'épouse d'Andy Murray, et la naissance de leur 4e enfant. Le couple n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur cette venue au monde. Après avoir découvert la grossesse de Kim, les fans de l'athlète et sa compagne sont impatients de connaître le sexe et le prénom du bébé.

Andy Murray et Kim Sears sont ensemble depuis 2006 et se sont mariés en avril 2015. Avant ce nouveau né, ils étaient déjà parents de trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Sophia, Edie et Teddy, et âgés de 5, 3 ans et 17 mois.