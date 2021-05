Anémone et la brouille avec le Splendid : son fils Jacob rectifie une rumeur sur ses obsèques

Anémone est morte le 30 avril 2019 à 68 ans, des suites d'un cancer du poumon. Ses fans peuvent désormais en découvrir plus sur elle, sa vie et sa carrière, dans les pages de Je préfère les génies aux abrutis. Le fils de la star, Jacob Bourguignon, met lui aussi certaines choses au clair. Notamment sur la fâcherie de l'actrice avec ses camarades du Splendid.

Jamais avare en piques, bons mots et coups de gueule, Anémone avait choqué en disant tout le mal qu'elle avait pensé de la maternité et de ses enfants. Mais, dans le fond, l'actrice du Père Noël est une ordure n'était pas si dure que ça avec sa progéniture... En revanche, elle était bel et bien brouillée avec les comédiens du Splendid. "Elle m'a bien sûr parlé de cette brouille, mais même si j'adore ma mère et que je la trouve géniale, je sais que ce n'était que sa version et qu'on ne peut pas prendre tout ce qu'elle dit au premier degré. Aujourd'hui, j'aimerais faire une enquête (...) Je voudrais la version des autres membres de la troupe", clame son fils Jacob, né de son histoire avec le réalisateur Philippe Galland. Le couple avait aussi eu une fille prénommée Lily.

Le fils d'Anémone affirme être "en bons termes" avec plusieurs des enfants des stars du Splendid comme Arthur Jugnot "un pote" ou Victor Lhermitte. D'ailleurs, il a tenu à mettre fin à une rumeur sur les obsèques de sa maman. "Un journal a rapporté que les membres du Splendid n'avaient pas envoyé de fleurs pour l'enterrement de ma mère : c'est totalement faux. Pour les obsèques, qui étaient au fin fond du Poitou, ils ont envoyé une gerbe de fleurs et toute l'équipe l'a signée", a-t-il relaté dans Le Parisien.

Malgré tout, cela n'empêche qu'entre Anémone et le Splendid, les relations étaient ultra tendues. Peut-être un peu trop puisque les comédiens de la troupe n'ont pas évoqué son nom lors du César d'honneur qui leur a été remis à la dernière cérémonie. Une blessure pour Jacob. "J'ai trouvé ça dommage qu'ils ne disent même pas un mot sur ma mère pendant la cérémonie, alors qu'on l'a vue à plusieurs reprises sur l'écran et que son personnage de Thérèse a marqué Le Père Noël est une ordure. En plus, maman est la seule, avec Michel Blanc, à avoir été récompensée comme actrice aux César...", n'a-t-il pas manqué de souligner.