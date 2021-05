Anémone mère indigne ? "Je les ai vraiment aimés mes gosses !", tardives révélations

Plus de deux ans après la mort d'Anémone, disparue à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon le 30 avril 2019, Laurent Brémond, son biographe officiel, publie Je préfère les génies aux abrutis aux éditions Robert Laffont. Pour l'occasion, l'écrivain a accordé une interview parue dans le dernier numéro du magazine Elle. Entre des confidences sur la vie amoureuse plutôt mouvementée de l'actrice et son tempérament très fort, il évoque également son rapport compliqué à la maternité.

Parmi les choses récurrentes qui reviennent lorsqu'on évoque Anémone, on trouve souvent le fait qu'elle a martelé avoir regretté d'être mère. Une position que tient désormais à nuancer Laurent Brémond dans son livre. Bien qu'elle a effectivement mis en avant sa maternité comme un frein à sa carrière au cinéma et a également expliqué que les enfants sont une escroquerie puisque "dès qu'ils ont l'âge de tenir des conversations intéressantes, ils se barrent", elle n'en reste pas moins une mère attentionnée avec ses enfants. Grâce à elle, Jacob et Lily ont pu parcourir le monde, du Ceylan à Bali en passant par Los Angeles et son célèbre Château Marmont, ils ont pu vivre des expériences uniques. "Enfin, je les ai vraiment aimés mes gosses !", conclut-elle dans des propos rapportés.

Grâce à toi j'ai pu découvrir à quel point la vie pouvait être magnifique

Une attitude qui tranche avec l'image renvoyée par Anémone, dont la succession fut l'occasion d'un drôle d'imbroglio. Une femme, qui s'était brouillée avec ses amis du Splendid, dont le fils Jacob n'hésite pas à la remercier dans le livre. "Maman adorée, tu étais une mère incroyable qui nous faisait découvrir des choses hors du commun. Grâce à toi j'ai pu découvrir à quel point la vie pouvait être magnifique. Merci, merci, merci", déclare-t-il à l'intention de celle qui est enterrée à Poitiers.

Une preuve de plus que derrière un caractère parfois difficile et un tempérament fort, se cachait une mère aimante et proche de ses enfants.