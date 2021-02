Anémone maman de deux enfants : avortement, regrets... ses propos très durs sur la maternité

Il y a des phrases qu'un enfant voudrait ne jamais entendre de la bouche de ses parents. Jacob et Lily, le fils et la fille d'Anémone, n'ont hélas pas été épargnés. Ils ont eu droit, au fil des ans, aux déclarations douloureuses de leur mère Anémone. Sans filtre, la comédienne n'hésitait pas à évoquer le fait qu'elle n'avait jamais voulu être mère et que si c'était à refaire, elle vivrait sa vie autrement. "Moi je n'en voulais pas, expliquait-elle sur France Info. Il y avait, il y a toujours, une pression sociale très forte. En gros, on vous fait passer le message que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas une femme."

J'ai regretté toute ma vie d'avoir des gosses

Virevoltant entre deux hommes, Anémone était tombée enceinte sans connaître le père de son aîné, et l'avait réalisé une fois qu'il était "trop tard pour avorter". Elle s'était mise en couple avec un troisième prétendant pour prendre soin de son fils... mais ce nouveau partenaire - le réalisateur Philippe Galland - voulait aussi son propre bébé. C'est ainsi que la comédienne s'est retrouvée maman de deux bambins alors qu'elle n'en souhaitait aucun. "Les enfants, ça bouffe, ça bouffe et après ça fout le camp, regrettait-elle en janvier 2014 dans les colonnes du magazine Gala. Quand vous en avez, vous dites adieu à votre vie, à votre personne, à tout. J'ai regretté toute ma vie d'avoir des gosses."

Jacob est plutôt chiant à vivre

Pourtant, Anémone se considérait comme une bonne mère. Son fils Jacob est même restée longtemps, très longtemps au domicile de maman ! L'actrice avait même fini par s'inscrire à l'émission Recherche appartement ou maison, présentée sur M6 par Stéphane Plaza, pour tenter de trouver un logement à Jacob. "Il est plutôt chiant à vivre, même s'il y a des efforts, précisait-elle à l'animateur. L'idée qu'il se barre me réjouit ! Le pauvre chou, il se rêve indépendant, mais il est encore bébé... Heureusement que je suis là !" Toujours est-il que cette démarche s'était soldée par un échec et qu'à 33 ans, le jeune homme logeait toujours avec elle.

Anémone, Anne Bourguignon de son vrai nom, est morte le 30 avril 2019 à l'âge de 68 ans. Fumeuse invétérée, elle s'est éteinte à l'hôpital de Poitiers, dans la Vienne, des suites d'un cancer du poumon. De son vivant, elle n'avait cessait de clamer haut et fort qu'elle aurait été plus heureuse sans enfant. Mais elle s'était découvert un instinct nouveau sur le tard, le jour où sa fille Lily a accouché d'une petite fille nommée Nana...