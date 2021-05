Anémone sur son histoire tumultueuse avec Sempé : "Quel macho ! Je me suis barrée sur-le-champ"

Cela fait maintenant plus de deux ans qu'Anémone nous a quittés. L'actrice s'est éteinte le 30 avril 2019 à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Une actrice qui aura marqué son temps, notamment dans les années 80 avec le succès retentissant de la comédie Le père Noël est une ordure, film dans lequel elle interprète l'inoubliable Thérèse aux côtés de Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Après le scandale suite à sa succession et une somme d'argent planquée en Suisse, voilà qu'Anémone revient sur le devant de la scène grâce à son biographe, Laurent Brémond. Ce dernier sort un livre, Je préfère les génies aux abrutis, le 27 mai aux éditions Robert Laffont. Il s'est confié dans le dernier numéro de Elle, paru le 21 mai dernier, sur ce nouvel ouvrage.

Une croqueuse d'homme qui mène la danse

Dans cette biographie de la comédienne, l'auteur revient notamment sur le côté "croqueuse d'hommes" qu'a longtemps eu Anémone. "J'aimais bien consommer les beaux gosses", confie-t-elle au biographe. Une passion pour les hommes bien nés qui a amené l'actrice, mère de deux enfants, Jacob et Lily, à entretenir une relation avec le dessinateur star Jean-Jacques Sempé. Celle-ci a débuté en 1972. Malheureusement pour le couple, l'histoire ne durera pas éternellement. Face aux infidélités du dessinateur humoristique, Anémone part au clash et lui livre le fond de sa pensée : "Quel macho ! Je me suis barrée sur-le-champ", résume-t-elle. C'est d'ailleurs plutôt son mode de fonctionnement, puisque celle qui fut mariée au réalisateur Philippe Galland avait pour principe de quitter plutôt que d'être quittée.

Quand tu commences la soirée avec Anémone, tu n'es jamais sûr de la terminer avec elle

Dans sa biographie, Laurent Brémond évoque la jeunesse d'Anémone et notamment son faible pour les garçons aux yeux verts. Très libre, Anémone n'arrêtait "pas de tomber amoureuse tout le temps" comme elle le raconte. Cela fait d'elle une fille désirée, mais insaisissable à l'époque. "Quand tu commences la soirée avec Anémone, tu n'es jamais sûr de la terminer avec elle. Mais tu n'arrives pas à lui en vouloir", résume un de ses amis.

Aujourd'hui enterrée à Poitiers, Anémone laisse le souvenir d'une actrice marquante, aussi bien pour ses prestations au cinéma que pour ses interviews très cinglantes.