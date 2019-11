Anémone : Un héritage douteux en Suisse ? Son fils Jacob explique

On en sait désormais un peu plus sur les comptes suisses d'Anémone. Le 8 novembre 2019, quelques jours après les révélations du Matin sur l'existence de ces comptes bancaires, les enfants de la comédienne se sont expliqués sur le sujet. Des précisions qui surviennent six mois après le décès de l'actrice à l'âge de 68 ans, le 30 avril dernier.

"Les enfants d'Anémone tiennent à préciser que les comptes suisses résultent de donations en nue propriété, récentes et déclarées à l'administration fiscale française. Elles ont été consenties par la mère d'Anémone, résidente suisse", a rapporté Jean-François Guyot de l'AFP sur Twitter, selon les informations transmises par l'agent de la comédienne disparue. Mercredi toujours, le fils d'Anémone, Jacob Bourguignon, s'est lui-même exprimé sur cette histoire d'héritage.