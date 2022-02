Angèle : les mots durs de sa mère à 5 ans, "elle s'en est voulue"

Venue faire la promotion de son nouvel album Nonante-Cinq sur le plateau de l'émission On est en direct le 5 février 2022, Angèle (26 ans) a souhaité parler de moments de son enfance qui l'ont forgée, notamment des paroles parfois dures de sa maman, Laurence Bibot. Face à elle,Léa Salamé lui rappelle une anecdote du documentaire qui lui est consacré sur Netflix. Dans celui-ci, elle évoque un instant-clé qui l'a fait réagir.

"Dans le film il y a un moment votre mère qui dit : "Quand Angèle avait 4 ou 5 ans, je lui ai dit 'Ma fille tu es très belle mais ça ne va pas suffir'". "Ouais, elle s'en est voulue après, répond la chanteuse. Parce qu'elle s'est dit 'Mais pourquoi j'ai dit ça à une fille de 5 ans ?' Et en fait moi je trouve que c'est important qu'elle me l'ai dit. (...) Justement cet aspect physique c'est quelques chose auquel je me suis vachement attachée. C'est vrai que quand j'ai commencé je m'en foutais un peu (...) parce ce que je voulais c'était qu'on m'écoute et qu'on écoute ma musique."

Vous êtes devenue obsédée par votre image ?

Mais lorsqu'elle est devenue subitement célèbre, la jolie blonde a soudain changée d'attitude. Elle explique : "Et puis une fois qu'on m'a écoutée, je me suis vue partout, dans toutes les télés, dans tous les festivals, dans tous les écran géants et tu te dis : "Ah c'est à ça que je ressemble ? Ah j'ai un bon profil !". "Et là vous êtes devenue obsédée par votre image ?" lui demande Léa Salamé, "Oui et c'est quelque chose dont aujourd'hui j'essaye de me détacher. C'est dur de faire marche arrière mais c'est possible et je crois que c'est important parce que sinon après bah je m'éloigne de pourquoi je voulais faire de la musique." répond alors la chanteuse, très pragmatique malgré son jeune âge.

L'émission On est en direct a réuni 968 000 téléspectateurs, soit 13,9% de part de marché sur les quatre ans et plus.