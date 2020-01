Angélique (Koh-Lanta) : Ce qu'elle faisait en cachette sur l'île

Angélique, une gérante de pizzeria âgée de 24 ans, a participé à Koh-Lanta 2019. La belle blonde a été éliminée après vingt-huit jours d'aventure. Interrogée par nos confrères de TV Mag, elle a fait des révélations sur son expérience.

Au cours de son interview, le journaliste lui a fait remarquer qu'elle n'avait pas l'air d'avoir trop souffert durant son aventure. Un peu embêtée, Angélique a donc répondu : "Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées comme la nuit horrible sous la pluie sur le camp des jaunes ou les débriefs après les conseils. On a l'impression que c'est un peu les vacances, alors que pas du tout. Chez les jaunes, on n'a pas mangé pendant neuf jours, on a vraiment galéré à partager à dix-douze la nourriture qu'on a apportée à la réunification. En dehors des stratégies, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été exposées."

Adepte de fitness, Angélique a ensuite admis auprès de TV Mag que son corps avait toutefois plutôt bien supporté le manque de nourriture . Elle avait même encore des forces pour faire du sport durant le tournage (vous avez bien lu !) : "Du moins, au début. Je le faisais en cachette (rires). Ça me permettait de décompresser. Je faisais surtout du stretching. Je faisais ça de temps en temps. En fait, on s'ennuyait tellement que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mais au bout de cinq minutes, j'étais hyper fatiguée, donc je retournais sur le camp. L'ennui était une vraie torture. J'avais l'impression que les journées duraient 24 heures plus encore la nuit."

Depuis la fin du tournage, Angélique s'occupe toujours de sa pizzeria. En parallèle, elle prépare l'ouverture de son site de vente en ligne de vêtements et d'accessoires de sport. "Et je me suis inscrite à l'élection Dream Girl, c'est un peu comme Miss France, mais avec les casinos Partouche. Le 25 mai, je passe un casting et j'espère me sélectionner pour la finale qui aura lieu fin août à La Grande-Motte. Participer à un concours de beauté est une première pour moi, c'est un nouveau challenge", a-t-elle conclu.