Anna Cabana mariée à Jean-Michel Blanquer : après une émission décriée, elle répond aux attaques

Face au tollé, Anna Cabana a été forcée de s'expliquer. "Cette relation est publique depuis deux ans. Et j'en ai déjà payé le prix fort ! (...) Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis la compagne de Jean-Michel Blanquer. Je ne peux pas en payer la facture tous les jours", a-t-elle réagi auprès du journal Le Parisien. Celle qui a quitté la rubrique politique du Journal du dimanche pour s'occuper de la section livres, s'est défendue sur sa gestion du sujet dans son émission télé. "J'anime une émission d'actualité. Cela aurait été surréaliste de ne pas parler de la crise politique du jour. (...) Si je ne l'avais pas fait, on me l'aurait reproché (...) Moi, j'ai fait mon travail de journaliste de manière honnête. Je n'ai pas orienté les conversations, je suis restée à distance", a-t-elle juré. Libre à chacun de se faire son avis.