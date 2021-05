Anna Nicole Smith : Sa fille Dannielynn est son sosie, 14 ans après sa mort

Anna Nicole Smith est morte il y a déjà 14 ans, alors qu'elle était jeune maman de la petite Dannielynn (14 ans), née seulement quelques mois avant son décès. Depuis, les apparitions de l'adolescente sont rarissimes. Mais Dannielynn était de sortie samedi 1er mai 2021 à la course hippique du Kentucky Derby à l'hippodrome de Churchill Downs à Louisville. Accompagnée de son père Larry Birkhead , la jeune femme a fait sensation. Il faut dire que plus les années passent, plus elle ressemble à sa célèbre mère, même visage poupin et sourire angélique. Dans un élégant costume bleu, elle a déjà tout d'une grande.

On ignore presque tout de la vie de Dannielynn, loin du show-business. En 2020 il avait son père avait tout de même parlé d'elle à People : "Elle est amusante et n'a peur de rien tout comme sa mère. C'est une chouette gosse. Je suis heureux d'avoir pu passer tout le temps que j'ai passé avec elle. Nous passons beaucoup de temps à nous amuser". On ne sait pas en revanche si elle poursuit son activité d'enfant mannequin. Elle avait en effet posé lors d'une campagne pour la marque Guess alors qu'elle n'avait que 6 ans.