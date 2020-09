Anne Alassane en couple avec Kader : confidences sur leurs futurs projets

La vie n'aura pas toujours épargné Anne Alassane. Il y a huit ans, en 2012, l'ancienne gagnante de la première édition de Master Chef (TF1) a vécu le plus terrible des drames : celui de la mort de deux de ses enfants dans un incendie accidentel, Louise (2 ans) et Rose (4 ans). Meurtrie par leur disparition et après avoir songé à les rejoindre, Anne Alassane a finalement réussi à relever la tête hors de l'eau, notamment grâce au reste de sa famille. Car oui, l'as des fourneaux a six autres enfants, Mathilde (24 ans), Laura (20 ans), Joséphine (18 ans), Victor (16 ans), Margaux (7 ans) et Amélie (6 ans). À seulement 44 ans, elle est même déjà grand-mère de deux petits-enfants. Une famille nombreuse qui la comble au quotidien. Pour couronner le tout, à celle-ci s'est ajoutée la présence d'un nouveau compagnon, en la personne de Kader.

Dans les pages du dernier numéro de France dimanche, la chef s'est confiée sur l'arrivée de cet homme dans sa vie. Kader a d'abord été quelque peu effrayé de débarquer dans une telle famille "car c'est en plus quelqu'un de très timide". Mais qu'à cela ne tienne, passé le stade des rencontres, Kader s'imagine désormais bien passer à un niveau supérieur avec sa bien-aimée. "Pour le moment, nous n'habitons pas dans la même ville, mais nous envisageons fortement de nous rapprocher. Enfin plutôt que lui vienne me rejoindre, car avec le restaurant et ma famille, je ne peux pas trop bouger. Il en est ravi, mais oui, un peu stressé", a révélé Anne.

C'est au mois d'août dernier qu'elle officialisait son idylle avec Kader auprès de nos confrères de Gala. La célèbre brune expliquait : "On se connaît depuis longtemps, en fait, quand je vivais au Bénin. On ne s'est jamais perdu de vue, mais on a vraiment repris contact lorsqu'il est arrivé en France il y a deux ans. Cela fait quelques mois seulement qu'on est ensemble." Mais ils ne sont donc pas près de se quitter !