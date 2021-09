Anne Alassane (Masterchef) métamorphosée : Nouvelle coupe et nouveau look qui dépote

La gagnante de la saison 1 de Masterchef (TF1, en 2010) avait envie de changement. Le 11 septembre 2021, Anne Alassane a dévoilé à ses abonnés Instagram qu'elle avait opté pour un nouveau look capillaire.

Si dans sa cuisine, la maman qui a perdu a perdu deux de ses six enfants dans un incendie, essaie toujours de se renouveler, elle est toujours restée sage en ce qui concerne sa coupe de cheveux. Le public l'a toujours connue avec des cheveux longs, un peu bouclé. Mais la maman de Mathilde (24 ans), Laura (20 ans), Joséphine (18 ans), Victor (16 ans), Margaux (7 ans) et Amélie (6 ans) a pris la décision de s'offrir un nouveau style pour la rentrée. Ainsi, elle s'est rendue chez le coiffeur et pour un gros changement.

Anne Alassane a en effet rasé le bas de son crâne et a gardé sa longueur sur le dessus. La femme de 44 ans s'est également fait une couleur un peu cuivrée, au henné. Et pour dévoiler le résultat à ses abonnés, elle a posé de profil, avec ses cheveux du dessus coiffés en chignon pour bien voir la différence sur le bas de sa tête. "Nouvelle coupe !!! Et dans un truck!!!Merci @l_ere_gaia #cheffelife #haircut #hairtruck @la_friche_des_ponts #hihi #couleursnaturelles #henne", peut-on lire en légende de la publication.