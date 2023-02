Anne-Elisabeth Lemoine changée physiquement : sa révélation qui a étonné sur le plateau de C à vous

Le 31 janvier 2023, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes d'une nouvelle émission C à vous, sur France 5. Entourée de ses chroniqueurs, elle a notamment reçu le chanteur Christophe Willem pour la promotion de son album Panorama (sorti le 16 septembre dernier). Et elle a fait une confidence qui n'est pas passée inaperçue au sein de son équipe.

Comme le veut la tradition, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu sur le plateau un chef. Ce dernier est venu concocter un bon petit plat pour l'équipe de C à vous, ainsi que pour les invités. Le cuisinier du jour était un certain Loïc Lourmière, qui travaille au sein du restaurant Le Bel Ami, situé à Étretat (en Seine-Maritime). Il proposait des maquereaux de fécamp roulés, avec de la farce fine de lieu jaune snackée au chalumeau. Le tout accompagné d'une vinaigrette aux agrumes, avec de la grenade et des croûtons, avec de l'oxalis au-dessus. Un plat que le chef a présenté à tout le monde, avant de leur souhaiter un bon appétit.

En voyant ce plat, Anne-Elisabeth avait l'eau à la bouche. Après avoir remercié Loïc Lourmière, elle a confié : "C'est délicieux. On est qu'au deuxième jour, mais on a déjà pris un peu d'embonpoint." Une remarque qui a surpris les chroniqueurs de C à vous. "Ah bon ?", a-t-on pu entendre. "Moi oui", a donc reconnu la présentatrice de 52 ans. Puis, l'épouse de Philippe Coelho a rapidement changé de sujet. Elle s'est ensuite adressée à Christophe Willem pour lui parler de sa chanson J'tomberai pas, "un titre qui pourrait résumer l'état d'esprit de [son] album".

Son poids, elle l'avait déjà évoqué dans les colonnes de Gala en 2019. Anne-Elisabeth Lemoine était revenue sur sa grosse prise de poids lorsqu'elle est partie étudier aux Etats-Unis. "J'étais gonflée à l'hélium. J'ai adoré bouffer. J'étais jeune, loin de ma famille, personne ne me surveillait. Quand ma mère m'a vue à Pâques, elle est restée bouche bée, elle ne m'a pas reconnue", avait-elle notamment déclaré. Et de révéler qu'elle avait pris "une dizaine de kilos en six mois".