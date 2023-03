Anne-Elisabeth Lemoine confuse après un "un affreux malentendu", ses excuses à un artiste connu

Dans C à vous mercredi 29 mars 2023, Anne-Elisabeth Lemoine a dû présenter ses excuses en direct à un artiste bien connu du grand public qui s'est senti blessé par l'animatrice. Il s'agit de Vincent Niclo. Et pour cause, ce dernier a déclaré quelques jours plus tôt être délibérément boycotté par certains programmes, dont celui de France 5 justement. "Apparemment, je ne rentre pas dans leur ligne éditoriale", avait-il estimé.

À tort visiblement car les équipes de France 5 ont tout fait pour se rattraper auprès du chanteur. Le chroniqueur Bertrand Chameroy a en effet invité Vincent Niclo a rejoindre l'émission à la toute fin. Et le ténor s'est prêté au jeu en l'aidant à parodier l'émission culte Y'a que la vérité qui compte en se cachant derrière un rideau pour y écouter les excuses d'Anne-Elisabeth Lemoine. "Vincent c'est Anne-Elisabeth. Je vous ai entendu. Ça m'a peinée. Parce que c'est un affreux malentendu Vincent. Depuis des années j'essaye de vous contacter mais en fait je me suis rendue compte que j'appelais Guillaume Nicloux, le réalisateur. Je suis tête en l'air vous le savez. C à vous est une émission qui est ouverte à tous les artistes", a-t-elle rappelé à travers un petit discours teinté d'humour. Et de continuer : "On accueille bien Bertrand Chameroy depuis des années, si ça ce n'est pas une preuve ! Alors si vous êtes d'accord, je vous demande d'ouvrir le rideau !".

Ça va encore mieux !

Vincent Niclo a bien entendu accepté le mea culpa de la présentatrice et a ensuite pu rejoindre les reste des invités, dont David Hallyday, autour de la table. "Tout va mieux ?", lui a-t-elle demandé une fois qu'il était installé à ses côtés. "Oui super mais moi tout allait bien en vrai. Mais ça va encore mieux maintenant", a répondu Vincent Niclo. "Donc vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas reçu sur le plateau de C à vous !". Le chanteur a même eu l'occasion de défendre rapidement son nouvel album baptisé Opera Celte, attendu le 31 mars. Affaire classée !