David Hallyday : "J'en ai fait des cauchemars", cette expérience très traumatisante vécue par le chanteur

David Hallyday se raconte dans un documentaire qui sera prochainement diffusé sur Canal +, et qui a été produit par un autre célèbre fils de : Paul Belmondo. Ce mercredi 29 mars, les deux hommes étaient les invités d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à Vous pour en parler. Mais un autre sujet a rapidement pris le dessus, à savoir leur passion commune pour le sport automobile, le mari de Luana étant pour rappel un ancien professionnel dans ce domaine, tout comme le fils de Johnny. David Hallyday n'est en effet pas en reste non plus lorsqu'il s'agit de manier une voiture de compétition.

Il a déjà participé aux mythiques 24h du Mans à huit reprises. Mais en 2016, le chanteur a vécu une très mauvaise expérience sur la piste. "Je courais pour une grande écurie. On menait la course, dans notre catégorie, jusqu'à 6h du matin. Et là, il avait plu. Donc j'ai appelé à la radio pour faire changer les pneus. On m'a dit qu'il fallait que je reste derrière au moins deux trois tours. Je leur ai dit que la voiture tenait plus. Je leur ai dit que j'allais me planter, et je me suis planté... Je m'en suis voulu de ne pas avoir contredit la décision", a-t-il raconté.

Ça m'a construit pour la suite

A cause de sa mauvaise performance individuelle, il a "fait perdre l'équipe". Un échec qu'il a vécu comme "un traumatisme" pendant un long moment, lui qui n'a jamais caché son esprit de compétiteur. "Il y'a tout une équipe derrière, il y a une vingtaine de personnes... J'en ai fait des cauchemars", a-t-il ajouté, avant de relativiser et de relever le positif de cette course : "Ça m'a construit pour la suite. Aujourd'hui, je regarde ça comme une expérience par laquelle il fallait passer". Un traumatisme qui semble donc désormais derrière lui.

A noter que sur Europe 1 et là aussi dans le cadre de la diffusion du documentaire qui le met à l'honneur, le fils de Sylvie Vartan s'est exprimé ce mercredi plus tôt dans la journée sur sa relation avec son célèbre père, notamment lorsqu'il était enfant. "On ne se voyait pas souvent, il était souvent en tournée, donc pour essayer d'équilibrer les choses sur son manque de présence, il était venu un jour avec un énorme paquet. Dans ma tête de gamin, je pensais que c'était un truc mauvais, je pensais qu'il allait m'envoyer sur la lune, je ne voulais pas ouvrir le paquet, mais ce n'était évidemment pas ça", s'est-il notamment souvenu.