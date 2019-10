David Hallyday et Sylvie Vartan réunis sur scène, pour une chanson de Johnny

Lors de son interview accordée à Paris Match dans le numéro de ce jeudi 24 octobre, David Hallyday y évoque son deuil douloureux, "la souffrance indélébile" et sa maman. Aurait-il pu chanter avec elle comme il l'a fait avec son père ? "J'aurais pu faire quelque chose avec elle, mais je n'ai pas voulu. Chacun son univers artistique", explique-t-il.

De son côté, Sylvie Vartan s'était exprimée à l'AFP le 22 octobre dernier, confiant qu'elle n'arrive toujours pas "à réaliser que Johnny est parti...". "Je pense à lui tous les jours. J'ai toujours beaucoup de mal à réaliser qu'il n'est plus là", avait-elle ajouté.

La chanteuse s'était également expliquée sur la conception de son spectacle-hommage et ce qui attendrait le public : "Ce sera un véritable hommage autour de Johnny. Je chanterai les chansons qui ont marqué les sixties et les seventies, et qui ont aussi cimenté notre passion. Nous étions les enfants du rock. On était portés par cette musique, on aimait les mêmes choses, avec fraîcheur, désinvolture et fantaisie. Entre les chansons - les siennes, les miennes et nos duos -, je raconterai notre parcours musical et personnel." Elle avait également annoncé la présence de David Hallyday à ses côtés.