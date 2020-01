Anne Gravoin : Soirée gourmande avec son compagnon Nicolas Giraud

Ville lumière, ville de l'amour, ville de mode et de gastronomie : Paris a beaucoup de titres ! Ce dernier est consolidé par la réouverture d'un restaurant mythique. Anne Gravoin et son compagnon Nicolas Giraud, François-Xavier Demaison et son épouse, et bien d'autres célébrités sont les premiers clients de la nouvelle Fontaine Gaillon.

En juin 2019, le magazine Challenges révélait que Gérard Depardieu se séparait d'un de ses biens, La Fontaine Gaillon, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Le restaurant a trouvé un repreneur et fait peau neuve pour une réouverture célébrée en grande pompe le mercredi 15 janvier 2020. De nombreuses personnalités s'étaient rendus au 1, Rue de la Michodière pour goûter à la nouvelle carte de La Fontaine Gaillon. Parmi elles, figurait Anne Gravoin et son compagnon, Nicolas Giraud.

Comme la violoniste (et ex-épouse de l'ancien ministre Manuel Valls), l'acteur François-Xavier Demaison, le réalisateur Claude Lelouch, les acteurs Zinédine Soualem et Cyrielle Clair ont assisté à cette soirée gourmande accompagnée de leurs moitiés. D'autres, comme Christophe Lambert, Michel Boujenah, Eric Judor, Fabien Onteniente ou Saïd Taghmaoui y ont retrouvé des copains. Ils ont également profité de l'occasion pour féliciter le chef des lieux, Marc Veyrat.