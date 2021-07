Anne-Laure (Star Academy) mariée à Olivia : qui est sa femme ?

Anne-Laure Sibon a identifié Olivia sur sa publication, qui a ravi ses abonnés. En se rendant sur son compte, on peut découvrir qu'elle est professeure de tennis. Elle a partagé quelques clichés en compagnie de ses élèves. Et le 25 mai dernier, elle a souhaité faire une belle déclaration à Anne-Laure, à l'occasion de son anniversaire. "J'en ai vécu des émotions dans ma vie... Mais rencontrer quelqu'un qui allume ton âme, ça, c'est exceptionnel. Joyeux anniversaire à la femme la plus exceptionnelle, aimante et talentueuse que je n'ai jamais rencontrée... Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée... Si l'amour avait un nom, je lui donnerais le tien", peut-on lire.