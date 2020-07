Anne-Laure Sibon (Star Academy) en couple : rare photo et belle déclaration

Anne-Laure Sibon a été révélée au grand public en 2002, dans la saison 2 de la Star Academy. À l'époque, elle avait 19 ans. Si aujourd'hui elle se fait plus discrète, l'ancienne candidate de TF1 travaille toujours dans le milieu de la musique. Et elle est en couple !

La jeune femme préfère probablement que l'on parle de sa carrière musicale plutôt que de sa vie privée. Elle partage donc peu de photos personnelles sur son compte Instagram. Mais le 14 juin dernier, elle n'a pu s'empêcher de dévoiler un cliché de sa compagne (dont elle n'a pas dévoilé l'identité) et elle sur le réseau social. Sur l'instantané en noir et blanc en question, on peut découvrir l'heureux couple de profil et souriant. La chanteuse a une main posée sur la joue de sa moitié et toutes deux se regardent amoureusement. "Joyeux anniversaire mon amour. De plus en plus dingue de toi avec le temps ! Tu es merveilleuse, pleine de force et de talents. Et surtout, tu rends les gens heureux autour de toi", a-t-elle écrit en légende. Très vite, ses abonnés ont également souhaité un bon anniversaire à sa copine et leur ont souhaité beaucoup de bonheur.