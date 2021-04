Anne Parillaud cash sur sa rupture avec Alain Delon : "Je sortais tout juste de l'adolescence..."

Anne Parillaud n'a pas toujours vécu une vie simple. Victime d'inceste dans sa jeunesse puis d'amnésie traumatique, elle a également dû se construire en évoluant dans le milieu du cinéma, qui peut s'avérer être un vrai broyeur pour des jeunes talents. Dans son ascension, Anne Parillaud avait notamment croisé la route du mythique acteur Alain Delon, avec qui elle est restée cinq années en couple.

Invitée de C à vous (France 5) pour assurer la promotion de son roman autobiographique, Les Abusés, Anne Parillaud est revenue sur cette idylle pas comme les autres qui l'a aidée à se construire. "Il m'a fait grandir, mais il a presque voulu me faire trop vite grandir. Quand il m'a engagée sur ses films j'avais pas l'âge des personnages, et il voulait absolument que je ressemble à une femme alors que je sortais tout juste de l'adolescence et donc il a voulu me faire maturer un peu plus rapidement que mon rythme naturel...", a-t-elle développé.

À l'époque, elle n'avait que 20 ans. Lui en avait déjà 46. Voulant préserver sa candeur, Anne Parillaud a préféré mettre un terme à leur relation, alors achevée en 1986. "C'est que l'innocence est l'un des atouts les plus importants quand on est un créateur, parce que justement c'est l'accès à ses rêves... Voilà. Je ne voulais absolument pas la perdre", se souvient-elle.

Anne Parillaud avait déjà évoqué cette relation. Elle se rappelait d'Alain Delon comme quelqu'un qui souffrait de plusieurs blessures du passé, un homme parfois violent et tyrannique. "Il avait le double de mon âge et m'avait pris sous son aile. Mais il a voulu me faire grandir un peu trop vite. Incarner juste le faire-valoir du personnage masculin ne me nourrissait pas", déplorait-elle auprès de Paris Match en 2018.

Par le passé, Anne Parillaud avait également été en couple avec Jean-Michel Jarre et Luc Besson, père de sa fille Juliette Besson, elle-même devenue maman récemment. La comédienne avait accueilli deux autres enfants, Lou et Théo, avec le producteur Mark Allan.