Luc Besson et Anne Parillaud grands-parents : leur fille Juliette est maman

C'est dans la plus grande discrétion que Juliette Besson, la fille de 33 ans de Luc Besson et Anne Parillaud, est devenue maman pour la première fois. Dans son numéro du 15 juillet 2020, Ici Paris révèle que l'actrice a donné naissance à une petite fille prénommée Yumi. Ce prénom signifie "verte beauté" en japonais. La naissance du bébé remonte à il y a quelques jours, à la fin du mois de juin.

L'arrivée de cette princesse offre un tout nouveau rôle à Luc Besson, celui de grand-père. Anne Parillaud, la maman de Juliette, découvre elle aussi le bonheur d'être grand-mère.

Luc Besson et Anne Parillaud ont formé un couple très remarqué à la fin des années 80 et au début des années 90. Anne Parillaud avait obtenu le César de la meilleure actrice en 1991, grâce au rôle-titre de Nikita que lui avait offert Luc Besson. De leur histoire d'amour est donc née Juliette. Après leur séparation, le réalisateur de 61 ans et l'actrice de 60 ans ont tous deux eu d'autres enfants. Le cinéaste a ensuite été en couple avec Maïwenn, de dix-sept ans sa cadette, qu'il a épousée et avec qui il a eu sa fille Shanna, née alors que Maïwenn Le Besco n'avait que 16 ans. Après avoir vécu une histoire d'amour avec l'actrice Milla Jovovich, qu'il a épousée en décembre 1997 à Las Vegas, Luc Besson s'est marié avec la productrice Virginie Silla en août 2004. De leur union faite de hauts et de bas sont nés trois enfants : Thalia, Sateen et Mao.

De son côté, Anne Parillaud a eu deux autres enfants avec le producteur Mark Allan, Lou et Théo.