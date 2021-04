Anne Parillaud en couple avec un homme "ni artiste ni connu", elle se confie sur sa vie amoureuse

Après 40 ans de carrière au cinéma, Anne Parillaud se lance dans l'écriture avec la sortie ce printemps de son premier roman : Les abusés (éditions Robert Laffont). Un ouvrage inspiré de l'inceste auquel elle pourrait avoir été confrontée dans sa jeunesse, sans qu'elle en soit certaine. Ces abus présumés pourraient avoir eu une influence sur la vie amoureuse de la comédienne, comme elle l'a évoqué lors d'une interview accordée au magazine Paris Match du 22 avril 2021.

Après avoir vu ses parents se séparer avec fracas, Anne Parillaud a quitté le domicile familial à même pas 16 ans, avec "un homme beaucoup plus âgé", cherchant alors une figure paternel. "Je n'ai pas été capable de discerner le mal, j'ai pu être attirée par la complexité parce que c'était mon langage, mes codes, a expliqué l'actrice de 60 ans. Peut-être m'a-t-on appris que sexualité égale amour, je reviens aux racines du mal. Peut-être ai-je continué à me laisser facilement abuser, à croire que la sexualité me permettait d'exister. Or être possédée ne veut pas forcément dire être aimée."

Au fil de sa carrière, elle a ensuite été en couple avec plusieurs personnalités : Alain Delon au début des années 1980, puis Luc Besson, avec qui elle a eu sa fille Juliette (en 1987), et enfin Jean-Michel Jarre, avec lequel elle a été mariée de 2005 à 2010. Avec le producteur Mark Allan, elle a ensuite donné naissance à deux garçons, Lou et Théo (21 et 19 ans).