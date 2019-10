Anne Roumanoff et Nelson Monfort réunis au nom de l'amitié franco-chinoise

C'est dans le cadre éclatant qu'offre l'hôtel Intercontinental Opéra de Paris que s'est tenu le traditionnel déjeuner du Chinese Business Club, le 8 octobre 2019. Pour l'occasion, le réseau franco-chinois a constitué une liste d'invités pour le moins hétéroclite. Personnalités politiques, acteurs, journalistes, hommes d'affaires et célébrités de la télé ont été réunis le temps d'un repas.

Tout sourire, Nelson Monfort s'est prêté au jeu de la séance de pose devant les photographes. Egalement présent, le comédien Frédéric Chau (vu dans Qu'est-ce-qu'on a fait au Bon Dieu ? et Made in China) a ainsi pu croiser l'humoriste Anne Roumanoff. André Santini, Jacques Séguéla et la journaliste Isabelle Gounin-Levy (LCI) étaient aussi de la partie. Sébastien Bazin, PDG d'Accor, était quant à lui l'invité d'honneur de ce déjeuner égayé de robots interactifs. Créé par Harold Parisot, le Chinese Business Club est le 1er club d'affaires franco-chinois.