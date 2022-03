Anne Serra et Alban Lenoir : le discret couple parent d'un petit garçon, adorables photos

Depuis près de sept ans, Alban Lenoir (41 ans) et Anne Serra (33 ans) forment l'un des couples les plus solides du cinéma français. Il y a quelques années, les deux acteurs se rencontraient sur le tournage du film Antigang en 2015 et tombaient rapidement fous amoureux l'un de l'autre.

Fusionnels, ils tournent ensemble l'année suivante dans le film Brice 3 avecJean Dujardin, lui joue le rôle emblématique de Gregor d'Hossegor et elle de Nicole la sole. Complices aussi bien dans la vie privée qu'à l'écran, ils réitèrent leur collaboration et jouent ensemble dans le film Balle Perdue réalisé par Guillaume Pierret en 2020.